«Лидс» рассматривает Джеррарда в качестве преемника Бьелсы

По информации Football Insider, 40-летним специалиста интересуется «Лидс», готовый пригласить англичанина ближайшим летом в случае, если команду покинет нынешний наставник «павлинов» Марсело Бьелса. Контракт аргентинца рассчитан до конца текущего сезона.

Джеррард возглавил «Рейнджерс» в июне 2018 года. Под его руководством команда приняла участие в 134 матчах, одержала 85 побед, 30 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Его соглашение с клубом истекает 30 мая 2024-го.

На данный момент команда из Глазго занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 38 очков в 14 турах.