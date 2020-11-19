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19 ноября 17:39

«Лидс» рассматривает Джеррарда в качестве преемника Бьелсы

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард может в следующем сезоне возглавить один из клубов Английской премьер-лиги.

По информации Football Insider, 40-летним специалиста интересуется «Лидс», готовый пригласить англичанина ближайшим летом в случае, если команду покинет нынешний наставник «павлинов» Марсело Бьелса. Контракт аргентинца рассчитан до конца текущего сезона.

Джеррард возглавил «Рейнджерс» в июне 2018 года. Под его руководством команда приняла участие в 134 матчах, одержала 85 побед, 30 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Его соглашение с клубом истекает 30 мая 2024-го.

На данный момент команда из Глазго занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 38 очков в 14 турах.

источник: Football Insider
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