Упамекано собирается покинуть «Лейпциг» следующим летом

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может уйти из команды в 2021 году.
По информации The Daily Express, 22-летний француз рассматривает возможность смены клуба в летнее трансферное окно. Отмечается, что игроком интересуются топ-команды Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Сумма предполагаемой сделки оценивается в 40 миллионов евро.
Упамекано выступает за «Лейпциг» с зимы 2017 года. В общей сложности он провел за «быков» 124 матча, забил четыре гола и отдал два ассиста. Его контракт истекает летом 2023-го.
источник: The Daily Express