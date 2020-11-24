«Реал» хочет обменять Иско на Эриксена

По информации Sky Sport Germany, руководство мадридского клуба намерено пригласить в свою команду Кристиана Эриксена, а в обратном направлении отправится Иско.

Отметим, что оба игрока недовольно своим текущим положением в клубе – 28-летний датчанин не вписывается в тактику наставника «нерадзурри» Антонио Конте, а 28-летний испанец является твердым футболистом ротации в составе Зинедина Зидана.

Сами хавбеки готовы рассмотреть варианты со сменой своих команд в зимнее трансферное окно.

Эриксен присоединился к «Интеру» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету семь матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро

Что касается Иско, то представитель Испании перешел в «Реал» в июле 2013 года из «Малаги». В нынешнем сезоне он отыграл семь встреч. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2022-го. Его цена – 20 миллионов евро.