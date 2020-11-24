Фрэнк Лэмпард: Я хочу, чтобы Жиру остался в «Челси»

– Для меня Оливье является важным игроком для команды. У меня с ним хорошие отношения, и если у него возникнут вопросы по поводу своего будущего в клубе, я будут готов с ним это обсудить. Мне хотелось бы, чтобы он продолжал выступать за нас, – цитирует Лэмпарда The Mirror.

Ранее французский форвард рассказал о том, что готов рассмотреть вариант с уходом из команды в зимнее трансферное окно. В услугах игрока заинтересован «Интер Майами».

Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в семи матчах, забив один гол. Всего он провел на поле 157 минут, выходя преимущественно со скамейки запасных. Контракт футболиста рассчитан до следующего лета.