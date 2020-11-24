Джака не планирует покидать «Арсенал»

Согласно информации Calcio Mercato, 28-летний швейцарец доволен своей карьерой в составе «канониров» и готов отвергнуть любые предложения по его трансферу в другой клуб.

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован «Интер», готовый включить в сделку Кристиана Эриксена.

Джака выступает за «Арсенал» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за команду 186 матчей, забил 12 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт истекает летом 2023-го.

В составе сборной Швейцарии игрок принял участие в 85 встречах (12 голов).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.