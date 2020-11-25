«МЮ» разгромил «Истанбул Башакшехир», «ПСЖ» взял верх над «РБ Лейпциг»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Истанбул Башакшехир» 4:1, а «ПСЖ» на своем поле оказался сильнее «РБ Лейпциг» 1:0.

В Англии «МЮ» уже в первом тайме добился комфортного преимущества. Дубль оформил Бруну Фернандеш, а Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. После перерыва Дениз Туруч отыграл один мяч, а Дэниел Джеймс установил окончательный счет.

В параллельной встрече во Франции «ПСЖ» взял верх над «РБ Лейпциг». В первом тайме Неймар реализовал 11-метровый удар и принес своей команде вторую победу в текущем розыгрыше турнира.

После четырех туров в группе Н лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, у «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть, у «Истанбула» - три.

2 декабря манкунианцы на своем поле примут парижан, а немецкий клуб сыграет в Турции.