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25 ноября 00:54

«МЮ» разгромил «Истанбул Башакшехир», «ПСЖ» взял верх над «РБ Лейпциг»

Английский клуб возглавляет группу Н.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Истанбул Башакшехир» 4:1, а «ПСЖ» на своем поле оказался сильнее «РБ Лейпциг» 1:0.

В Англии «МЮ» уже в первом тайме добился комфортного преимущества. Дубль оформил Бруну Фернандеш, а Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. После перерыва Дениз Туруч отыграл один мяч, а Дэниел Джеймс установил окончательный счет.

В параллельной встрече во Франции «ПСЖ» взял верх над «РБ Лейпциг». В первом тайме Неймар реализовал 11-метровый удар и принес своей команде вторую победу в текущем розыгрыше турнира.

После четырех туров в группе Н лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший девять очков, у «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть, у «Истанбула» - три.

2 декабря манкунианцы на своем поле примут парижан, а немецкий клуб сыграет в Турции.

Лига чемпионов
Групповой этап
Группа Н
Четвертый тур

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Истанбул Башакшехир» (Турция) - 4:1 (3:0)
Голы: Фернандеш, 7. 19. Рэшфорд, 35 (пен.). Джеймс, 92 - Туруч, 75.

«ПСЖ» (Франция) - «РБ Лейпциг» (Германия) - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 11 (пен.).

Турнирное положение:

1. «Манчестер Юнайтед» - 9 очков
2. «ПСЖ» - 6
3. «РБ Лейпциг» - 6
4. «Истанбул Башакшехир» - 3.

источник: «Советский спорт»
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