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26 ноября 17:00

Гилерме: Почему бы «Локомотиву» не помечтать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов?

Вратарь московского клуба считает, что железнодорожники сохраняют шансы попасть в 1/8 финала турнира.

Голкипер «Локомотива» Гилерме подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

– Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда владели мячом. Соперник постоянно прессинговал, но давал играть. В обороне мы действовали почти идеально. В каждом матче против топ-клубов Европы много работы. Хорошо, что я выручил и помог команде набрать очки.

Через неделю важная игра с «Зальцбургом». Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Нужно бороться и быть уверенными в себе, – цитирует вратаря пресс-служба железнодорожников.

После четырех туров «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав три очка. Идущий вторым «Атлетико» набрал на два очка больше российской команды. Таким образом, подопечные Марко Николича сохраняют шансы выйти в плей-офф турнира.

источник: ФК «Локомотив»
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