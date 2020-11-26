Марат Сафин: В России нет футболистов мирового уровня

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин объяснил неудачные выступления российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

Отметим, что команды РПЛ («Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА), представляющие Россию на европейской арене, пока не смогли одержать ни одной победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– У нас нет игроков мирового уровня. О чем мы говорим, когда мы не умеем играть? Если наших игроков не покупают в Европу, это показатель! У нас нет ни физики, ни мастерства, ничего! Нужно делать выводы, а не вспоминать, как мы в 1845 году что-то выигрывали. Ну и что теперь, что когда-то что-то было? Сейчас другая ситуация, когда мы никого не можем обыграть! – цитирует Сафина Sport24.

Отметим, что сегодня ЦСКА имеет шанс набрать три очка в домашней игре четвертого тура Лиги Европы против «Фейеноорда». Встреча начнется в 20:55 мск.