Видаль получит крупный штраф со стороны «Интера» за удаление в игре с «Реалом»

Центральный полузащитник «Интера» Артуро Видаль будет крупно оштрафован за удаление в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2).

По информации La Gazzetta dello Sport, во вчерашней игре 33-летний чилиец получил две желтых карточки на 33-й минуте за споры с главным арбитром. По этой причине руководство миланского клуба планирует наложить на футболиста серьезный штраф.

После четырех туров «Интер» набрал лишь два очка, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице группы B.