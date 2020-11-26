Защитник «Севильи» Эскудеро выбыл на 2,5 месяца из-за травмы, полученной в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба «Севильи» сообщила о том, что левый защитник Серхио Эскудеро пропустит ближайшие месяцы из-за повреждения, полученного в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:1).

Отметим, что во вчерашнем матче с «быками» 31-летний испанец получил вывих локтя. По этой причине он выбыл из строя на десять недель.

В нынешнем сезоне на счету Эскудеро семь проведенных встреч, в которых он забил один гол. В общей сложности он принял участие в 169 матчей в составе «Севильи», отличившись семью забитыми мячами и 13 ассистами.