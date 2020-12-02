«Бавария» присматривается к двум хавбекам менхенгладбахской «Боруссии»

Руководство «Баварии» рассматривает приобретение двух футболистов «Боруссии» из Менхенгладбаха, а именно полузащитников Флориана Нойхауса и Дениса Закарию.

Как отмечает Sport Bild, что мюнхенская команда довольна прогрессом обоих игроков в нынешнем сезоне и считает их отличным усилением средней линии.

Также немецкому клубу интересны варианты с подписанием хавбека «Ренна» Эдуардо Камавинги и Люсьена Агуме, права на которого принадлежат «Интеру».

23-летний Нойхаус выступает за «Боруссию» с июля 2017 года. На его счету четыре гола и три ассиста в 15 матчах нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Что касается Закарии, то 24-летний швейцарец также присоединился к команде летом 2017-го. В нынешнем сезон он отыграл четыре встречи, не отличившись результативными действиями. Его цена – 40 миллионов.