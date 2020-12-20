«Брайтон» поборется с «Лидсом» за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джеймса

Фланговый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс все ближе к тому, чтобы покинуть клуб нынешней зимой.

По информации The Sun, помимо «Лидса», в борьбу за 23-летнего валлийца вступил «Брайтон», рассчитывающий усилить атакующую линию команды. Отмечается, что руководство «манкунианцев» готово отдать своего игрока в аренду до конца сезона.

Джеймс перешел в «МЮ» в июле 2019 года из «Суонси» за 17,78 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 52 встречах, отличился пятью забитыми мячами и семью ассистами. Его контракт истекает летом 2024-го.