«Марсель» включился в борьбу за Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру является трансферной целью «Марселя» этой зимой.

Согласно информации Le 10 Sport, руководство французского клуба считает 34-летнего игрока отличным вариантом усиления своей атакующей линии. Также в покупке игрока заинтересованы «Интер» и «Ювентус».

Отмечается, что лондонцы довольны выступлениями форварда в нынешнем сезоне и не собираются отпускать футболиста в другой клуб в январе.

В текущем сезоне Жиру провел 14 матчей и забил восемь голов. Его контракт с «синими» действует до лета 2021 года.