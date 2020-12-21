Коман избежал серьезной травмы в игре с «Байером»

Пресс-служба «Баварии» сообщила о подробностях травмы флангового полузащитника команды Кингсли Комана.

По информации источника, 24-летний француз, замененный на 33-й минуте матча 13-го тура чемпионата Германии против «Байера» (2:1), получил растяжение верхней поверхности бедра. Отмечается, что первоначально врачи предполагали более тяжелую травму.

Вероятнее всего, игрок сможет восстановиться к следующей игре Бундеслиги, которая состоится 3 января – «Бавария» дома встретится с «Майнцем».

В нынешнем сезоне на счету Комана пять голов и девять ассистов в 15 встречах.