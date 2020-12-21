«Вильярреал» планирует вернуть полузащитника Кубо в «Реал» в январе

По информации Marca, руководство «желтой субмарины» недовольно выступлениями 19-летнего японца в нынешнем сезоне – команда считает, что игрок должен действовать на поле более продуктивно. В связи с этим клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста в стан «сливочных».

В свою очередь мадридская сторона планирует отдать игрока в еще одну аренду – на хавбека претендует «Хетафе».

Кубо присоединился к «Реалу» в июле 2019 года на правах свободного агента. До «Вильярреала» он находился в аренде в «Мальорке». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил один гол и отдал три ассиста.