Тимо Вернер: Мы играем слишком много матчей

Напомним, что в последних трех матчах чемпионата подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали лишь одну победу. В данный момент лондонцы расположились на пятом месте в турнирной таблице после 14 туров, набрав 25 очков.

– Мы играем слишком много матчей каждые три дня. Когда вы играете против команд, которые не являются участниками еврокубков, они имеют преимущество, так как имеют недельные перерывы. Поэтому это всегда тяжело – такие клубы находятся в более лучшей форме. У нас также было несколько травм, и мы играем с тем же стартовым составом в последних нескольких матчах, однако мы не должны оправдываться, – цитирует Вернера официальный сайт «синих».

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего немца восемь голов и шесть ассистов в 21 встрече. Отметим, что вчера «Челси» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0. Форвард стал автором одной результативной передачи.