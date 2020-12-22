«Зенит» поборется с «Порту» и «Севильей» за форварда «Гремио» Пепе

По информации портала Goal, бразильская команда готова рассмотреть вариант с продажей 23-летнего игрока в январе. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро.

Основным претендентом на футболиста является «Порту». Однако португальцы пока не могут прийти к согласию в в вопросе даты сделки. Также вингером интересуются «Севилья» и «Зенит».

Пепе выступает за «Гремио» с июля 2018 года. С тех пор он забил 24 гола и отдал 13 ассистов в 98 матчах за клуб. Его контракт истекает в конце декабря 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.