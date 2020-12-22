Коман стал лучшим игроком «Баварии» по итогам ноября

Фланговый полузащитник «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает клубная пресс-служба мюнхенцев.

Отмечается, что за 24-летнего француза проголосовали 42% болельщиков. Второе место занял нападающий Томас Мюллер, а тройку лучших замкнул голкипер Мануэл Нойер. Оба игрока набрали по 21 проценту.

В прошедшем месяце Коман принял участие в пяти матчах, забив три гола и отдав два ассиста. По итогам ноября «Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вернула себе лидерство в чемпионате Германии.