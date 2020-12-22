Источник: АЕК может сегодня уволить Карреру

Как сообщает журналист издания Sportime Яннис Хорианопулос, руководство команды недовольно результатами коллектива в текущем сезоне и готово уволить 56-летнего специалиста уже сегодня.

Отмечается, что основными кандидатами на замену итальянцу являются Маноло Хименес или Густаво Пойет.

Каррера возглавил АЕК в декабря 2019 года. Под его руководством команда провела 49 матчей, одержала 27 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. После 12 туров нынешнего сезона чемпионата Греции клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Напомним, что итальянский специалист работал главным тренером «Спартака» в период с 2016 по 2018 год, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке России.