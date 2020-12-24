Агент форварда «Стяуа» Мана: Мы ничего не знаем о предложении «Краснодара» по моему клиенту

Ранее сообщалось, что руководство «быков» готово предложить за 22-летнего игроки десять миллионов евро.

– Информация по предложению «Краснодара» для «Стяуа» – это неправда. Мы ничего не знаем об этом, – цитирует агента Sport24.

Ман выступает за румынскую команду с сентября 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

В составе сборной Румынии вингер отыграл шесть встреч (1 гол).