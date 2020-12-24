«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поборются за защитника «Страсбура» Симакана

Центральный защитник «Страсбура» Мохамед Симакан может зимой оказаться в чемпионате Англии.

Согласно информации TMW, 20-летнего француза хотят подписать «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Отмечается, что клубам АПЛ необходимо выдержать конкуренцию с «Миланом», считающим покупку игрока своей приоритетной целью в январское трансферное окно.

Симакан выступает за «Страсбур» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 42 матча, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.