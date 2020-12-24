«Ювентус» намерен усилиться форвардом «Селтика» Эдуаром

«Ювентус» интересуется нападающим «Селтика» Одсонном Эдуаром, информирует The Herald.

Отмечается, что в январе туринский клуб надеется приобрести 22-летнего француза, тем самым усилив атакующую линию команды. Напомним, что в данный момент в обойме «бьянконери» лишь один центральный форвард – Альваро Мората. В паре с ним играет Криштиану Роналду.

Эдуар перешел в «Селтик» из «ПСЖ» в июле 2018 года. С тех пор он отыграл 148 матчей, забил 70 голов и отдал 33 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.