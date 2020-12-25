Эриксен близок к уходу в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает TMW, 28-летний датчанин может оказаться во французском клубе в связи с тем, что парижан, вероятнее всего, возглавит Маурисио Почеттино, ранее работавший с хавбеком в «Тоттенхэме».

Отмечается, что полузащитник заменит в составе Леандро Паредеса, который близок к тому, чтобы покинуть команду зимой.

Эриксен присоединился к «Интеру» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету 12 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Недавно стало известно, что миланский клуб выставил футболиста на трансфер.