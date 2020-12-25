Орье не против вернуться в «ПСЖ»

Напомним, что 28-летний ивуариец выступал за французский клуб в период с 2014-го по 2017 год. В общей сложности он отыграл 81 матч, забил пять голов и отдал 15 ассистов.

– «ПСЖ» – мой любимый клуб. Я бы никогда не отказался от предложения вернуться в Париж, – цитирует Орье Actu Foot.

В текущем сезоне защитник принял участие в 12 встречах, отличившись одним голом и одной результативной передачей. Его контракт со «шпорами» истекает в конце июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.