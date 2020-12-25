Марио Гетце: Не исключаю своего возвращения в чемпионат Германии

Атакующий полузащитник ПСВ Марио Гетце рассказал о том, что этим летом он вернуться в «Баварию».

Напомним, что 28-летний немец защищал цвета мюнхенского клуба с 2013-го по 2016 год, став вместе с командой трехкратным чемпионом Германии. Сам игрок провел в футболке баварцев 114 матчей, забил 36 голов и отдал 24 ассиста.

– Летом мы вели обсуждение по поводу моего будущего и о планах «Баварии». Они сказали, что очень ценят мои игровые и человеческие качества, и что они готовы вернуть меня в команду. Однако я принял решение уехать в Нидерланды, приняв новый вызов в ПСВ. Но я не исключаю ситуации, при которой вернусь в Бундеслигу, – приводит слова полузащитника Bild.

Напомним, что Гетце стал игроком ПСВ в октябре 2020 года, подписав двухлетнее соглашение. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 встречах, отличился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также в Германии хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию».

За национальную команду полузащитник отыграл 63 матча (17 голов).