Стефано Пиоли: Чалханоглу – фантастический игрок, мы очень хотим продлить с ним контракт

Отметим, что 26-летний турок является одним из лидеров «россонери» в нынешнем сезоне – он забил шесть голов и отдал девять ассистов в 20 матчах.

– Хакан обладает невероятной техникой, он фантастический игрок, который всегда знает, как себя проявить на футбольном поле. Мне кажется, что его Чалханоглу все устраивает в команде, в данный момент идут переговоры по продлению контракта, обе стороны хотят продолжить дальнейшее сотрудничество, – цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, что текущий контракт турецкого футболиста истекает летом 2021 года.

После 14 туров Серии А «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Красно-черные» еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне.