«Арсенал» вступил в борьбу за защитника «Брайтона» Лэмпти

Правый защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает The Mirror.

По информации источника, руководство лондонского клуба предпримет попытку приобрести 20-летнего англичанина в случае, если команду покинет основной игрок на правом фланге Эктор Бельерин, которого активно связывают с переходом в «Барселону».

Отмечается, что молодого игрока также хотят подписать «Манчестер Сити» и «Бавария».

Лэмпти является воспитанником академии «Челси». В «Брайтон» он перешел в январе этого года за 3,3 миллиона евро. В составе «чаек» он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.