Форвард сборной Украины Яремчук может зимой перейти в «Рому»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летнего игрока хочет подписать «Рома», планирующая усилить атакующую линию команды в январе.

Помимо украинского форварда, руководство «волков» рассматривает покупку следующих футболистов – Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шеньхуа»), Бернард («Эвертон»). Отмечается, итальянский клуб подпишет нового нападающего в случае, если удастся отправить в аренду Карлеса Переса.

Яремчук выступает за «Гент» с августа 2017 года. В общей сложности он принял участие в 131 матче, отличившись 49 голами и 14 ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее игрок защищал цвета киевского «Динамо» и «Александрии». В составе сборной Украины форвард забил шесть мячей в 19 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов евро.