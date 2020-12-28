Пол Скоулз: Фернандеш феноменально проявляет себя на поле, он играет лучше меня

Отметим, что 26-летний португалец принял участие в 22 матчах, забил 14 голов и отдал восемь ассистов. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

– То, как себя проявляет Бруну на поле, – феноменально. Он обладает невероятной статистикой и играет лучше меня. Фернандеш создает больше голевых возможностей для своих партнеров и забивает больше мячей, чем я. Наличие такого игрока имеет большое значение для команды. До его прихода в клуб «МЮ» тяжело создавал опасные моменты, а теперь у коллектива их по несколько за матч, – цитирует Скоулза BT Sport.

После 15 туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков, имея один матч в запасе.