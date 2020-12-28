«Сассуоло» попросит у «Милана» 25 млн евро за форварда Скамакку

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка, проводящий нынешний сезон в аренде в «Дженоа», входит в список интересов «Милана».

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «нероверди» попросят за 21-летнего игрока не менее 25 миллионов евро. К тому же миланцам будет необходимо договорится с генуэзским клубом, который не собирается отпускать футболиста до лета 2021 года.

Напомним, что Скамакка присоединился к «Сассуоло» в январе 2017 года. Минувший сезон игрок на правах аренды выступал за «Асколи» – на его счету 13 голов и один ассист в 35 матчах. Ранее он защищал цвета ПСВ, «Зволле» и «Кремонезе».

В текущем розыгрыше Серии А нападающий отыграл 11 встреч, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.