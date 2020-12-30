Галактионов продлил контракт с молодежной сборной России до конца 2022 года

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов продолжит руководить национальной командой.

Отмечается, что 36-летний специалист продлил контракт на два года.

Галактионов возглавляет молодежную сборную с декабря 2018 года. Под его началом команда вышла в финальную часть чемпионата Европы-2021.

Ранее он тренировал юношеские команды России U-16, U-17, U-18, а также U-19 и U-20.

Напомним, что групповой этап Евро-2021 пройдет с 24 по 31 марта 2021 года. По две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф, матчи которого запланированы на период с 31 мая по 6 июня. Российская команда попала в группу С, где сыграет против Исландии, Дании и Франции.