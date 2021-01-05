Кадири покинул «Арсенал»

Пресс-служба «Арсенала» сообщила об уходе из команды опорного полузащитника Мохаммеда Кадири.

Согласно информации источника, 24-летний ганец обратился к клубу с просьбой отпустить из состава «канониров» по семейным обстоятельствам. Таким образом, игрок возвращается из аренды в киевское «Динамо».

Отметим, что Кадири уже во второй раз в своей карьере покидает «Арсенал». Ранее он выступал за туляков в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне на счету хавбека 11 матчей в рамках Российской Премьер-лиги, забив два гола.