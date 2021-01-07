Стефано Пиоли: Поражение от «Ювентуса» пойдет на пользу игрокам «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Ювентуса» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

– Нам было сложно вернуться в игру после того, как мы пропустили второй гол. Мы старались создавать моменты, однако нужно отдать должное сопернику, который вновь смог выйти вперед по ходу встречи. Безусловно мои игроки расстроены, но в определенном смысле это поражение было полезно для нас, так как мы очень давно не проигрывали и давно не ощущали таких эмоций. В любом случае мы смогли показать, что по праву являемся сильной командой, – цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

На данный момент «россонери» продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А, набрав 37 очков. 9 января красно-черные на своем поле примут «Торино».