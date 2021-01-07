Нико Ковач: Выход Головина на поле вывел игру на новый уровень

Напомним, что вчера 24-летний россиянин вышел на поле впервые за последние четыре месяца после того, как он восстановился от травмы бедра. На 64-й минуте хавбек заменил Желсона Мартинша и спустя десять секунд отличился забитым голом.

– Не могу сказать, удавалось ли мне ранее проводить настолько удачные замены в своей тренерской карьере. В таких ситуациях всегда можно сказать о факторе везения. Выход Головина вывел игру на новый уровень, Йоветич и Фолланд также продемонстрировали неплохую игру. Я доволен тем, как моя команда смог проявить себя во второй половине встречи и тем, что игроки забили четыре гола, – цитирует Ковача официальный сайт «монегасков».

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.