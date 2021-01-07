Оле-Гуннар Сульшер – о поражении «Ман Сити»: Мы проиграли лучшему клубу Англии на данный момент

– Мы не смогли создать много хороших моментов и пропустили после розыгрышей стандартов. К сожалению, мы еще недостаточно хороши в данном компоненте игры. «Сити» – очень крепкий и серьезный соперник. Когда они находятся в отличной форме, очень сложно на что-то рассчитывать, если ты сам не играешь хорошо.

В любом случае я считаю, что нынешний «МЮ» лучше прошлогоднего. Возможно, мы уступили лучшему клубу Англии на данный момент, – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что в финале турнира «горожане» сыграют против «Тоттенхэма», обыгравший представителя Чемпионшипа – «Брентфорд» – со счетом 2:0.