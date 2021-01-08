Нико Ковач: Мы будем постепенно увеличивать игровое время Головина

Напомним, что в игре с «Лорьяном» (5:2) 24-летний футболист вышел на поле впервые за последние четыре месяца после того, как он восстановился от травмы бедра. На 64-й минуте хавбек заменил Желсона Мартинша и спустя десять секунд отличился забитым голом.

– Никто не мог ожидать, что Александр сможет отметиться голом так быстро. Он большой игрок, которого я еще не открыл для себя в достаточной мере, так как он мало выходил на поле.

Я был расстроен, услышав от медицинского персонала, что необходимо дать Головину еще немного времени для восстановления от травмы. Здорово, что он чувствует себя хорошо, но мы не торопимся, идем шаг за шагом. Сейчас было слишком рискованно сразу ставить его в стартовый состав. Мы будем постепенно увеличивать его игровое время. Головин – очень важный футболист для «Монако», а наша цель – беречь его, – цитирует Ковача пресс-служба «монегасков».