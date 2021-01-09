Юрген Клопп: Молодые игроки «Астон Виллы» отлично проявили себя, у нас были трудности в первом тайме

Напомним, что в этой встрече бирмингемский клуб не мог рассчитывать на основной состав по причине того, что все команда находится на карантине из-за коронавируса. Поэтому был выпущен молодежный состав.

– Юные игроки действительно смогли себя хорошо проявить, и у моих подопечных были трудности в первом тайме. Однако затем все стало на своим места. У нас возникали проблемы с точностью пасов, а также недостаточностью движений между линиями и отборов. Также мы имели хорошие моменты, но били прямо во вратаря. Во второй половине встречи нам удалось изменить сложившуюся ситуацию и со скрипом победить, – цитирует Клоппа BBC.