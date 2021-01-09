Тренер молодежной команды «Астон Виллы»: Мы очень гордимся нашим результатом в игре с «Ливерпулем»

Тренер молодежной команды «Астон Виллы» Марк Дилэйни дал свой комментарий после поражения от «Ливерпуля» (1:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

– Мы очень горды этим результатом, приложив колоссальные усилия во время подготовки к игре и непосредственно в самом матче. Мы понимали, что соперник будет долгое время владеть мячом, и есть риск пропустить ранний гол. Хорошо, что нам удалось быстро отреагировать на него, сравнять счет и не давать много пространства «Ливерпулю». Считаю, что моей команде удалось показать единство на футбольном поле, – цитирует Дилэйни BBC.

Напомним, что 7 января «Астон Вилла» заявила о большом количестве заболевших среди игроков первой команды и персонала. Клуб закрыл тренировочную базу, все заразившиеся отправились на самоизоляцию. По этой причине вчера вышел молодежный состав бирмингемцев.