«Манчестер Юнайтед» опережает «Милан» в борьбе за полузащитника «Лилля» Сумаре

Как сообщаeт Goal.com, главным претендентом на 21-летнего француза является «Манчестер Юнайтед». Также игрока хочет подписать «Милан», однако итальянская команда не может удовлетворить финансовые запросы французов – «доги» требуют за футболиста 25 миллионов евро.

За ситуацией вокруг хавбека следят еще два клуба АПЛ – «Арсенал» и «Ливерпуль»

Сумаре выступает за «Лилль» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, в которых он отметился одним ассистом. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2022-го.