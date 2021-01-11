«Милан» интересуется полузащитником «Андерлехта» Локонгой

Центральный полузащитник «Андерлехта» Альберт Самби Локонга может переехать в чемпионат Италии.

Как сообщает портал Goal, в услугах 21-летнего бельгийца заинтересован «Милан», испытывающий проблемы в средней линии в связи с травмами Исмаэля Беннасера и Сандро Тонали.

Отмечается, что руководство «россонери» рассматривает покупку футболиста либо в январе, либо летом этого года.

Локонга является воспитанником академии «Андерлехта». В составе взрослой команды он провел 57 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.