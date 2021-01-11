Саккари обыграла Кенин и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Греческая теннисистка Мария Саккари стала второй полуфиналисткой турнира в Абу-Даби, обыграв в трех сетах американку Софию Кенин – 2:6, 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Статистика эйсов – 9-0 в пользу 25-летней Саккари. При этом она допустила две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Кенин две двойных и три реализованных брейка из шести.

Отметим, что в следующей стадии турнира гречанка сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, победившей Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:4, 4:6, 6:3.