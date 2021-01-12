«Милан» может подписать защитника «Челси» Томори

По информации Sky Sports, руководство «россонери» рассматривает кандидатуру 23-летнего англичанина в качестве альтернативы Мохамеду Симакану из «Страсбурга», который является приоритетным вариантом итальянского клуба в январское трансферное окно.

Сам игрок не против сменить команду, поскольку в нынешнем сезоне он потерял место в стартовом составе синих – на его счету лишь четыре проведенных встречи.

Томори является воспитанником академии «Челси». В составе взрослой команды он провел 27 матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрок в 17 миллионов евро.