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12 января 12:15

«Милан» может подписать защитника «Челси» Томори

Центральный защитник «Челси» Фикайо Томори близок к тому, чтобы сменить клубную прописку нынешней зимой.

По информации Sky Sports, руководство «россонери» рассматривает кандидатуру 23-летнего англичанина в качестве альтернативы Мохамеду Симакану из «Страсбурга», который является приоритетным вариантом итальянского клуба в январское трансферное окно.

Сам игрок не против сменить команду, поскольку в нынешнем сезоне он потерял место в стартовом составе синих – на его счету лишь четыре проведенных встречи.

Томори является воспитанником академии «Челси». В составе взрослой команды он провел 27 матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрок в 17 миллионов евро.

источник: Sky Sports
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