Гендиректор «Тамбова»: Мы погасили определенную часть долгов, однако невозможно точно сказать какую

Отметим, что 5 декабря несколько основных игроков команды бойкотировали выездной матч против «Спартака» (1:5) из-за долгов по контрактным выплатам.

– Сейчас все денежные ресурсы, которые есть у клуба – клуб находит сам. Путем трансферов и так далее. Мы погасили определенную часть долгов. Но невозможно точно сказать какую. У кого заканчиваются контракты или арендные соглашения, получают свою положенную часть. Кто-то говорит, что ему срочно надо платить ипотеку и мы находим средства именно в этом размере. Средств, чтобы полностью погасить зарплаты у нас нет, – цитирует Коновалову Sport24.

Добавим, что после 19 туров Российской Премьер-лиги «Тамбов» набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.