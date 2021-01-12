«Бавария» опережает «Челси» в борьбе за Упамекано

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано близок к тому, чтобы сменить клубную прописку летом 2021 года.

Как утверждает TZ, в трансфере 22-летнего француза заинтересованы «Бавария» и «Челси». Отмечается, что фаворитом в гонке за игрока является мюнхенская команда.

Сумма предполагаемой сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Упамекано выступает за «Лейпциг» с зимы 2017 года. В общей сложности он провел за «быков» 134 матча, забил четыре гола и отдал два ассиста. Его контракт истекает летом 2023-го.