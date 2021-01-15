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15 января 07:05

Томори может перейти в «Милан» на правах аренды с правом выкупа за 30 миллионов евро

Итальянский клуб переключился на английского защитника после травмы основного варианта усиления обороны зимой – Мохамеда Симакана из «Страсбура».

Центральный защитник «Челси» Фикайо Томори все ближе к тому, чтобы стать игроком «Милана».

По информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство лондонской команды готово рассмотреть вариант с арендой 23-летнего англичанина в итальянский клуб до конца текущего сезона. Отмечается, что «россонери» будут иметь право выкупить футболиста за 30 миллионов евро.

Пока переговоры между клубами продолжаются, поскольку итальянская сторона считает сумму выкупа слишком высокой.

Ранее травму получил основный кандидат на усиления оборонительной линии миланцев в зимнее трансферное окно – защитник «Страсбура» Мохамед Симакан.

Томори является воспитанником академии «Челси». В составе взрослой команды он провел 27 матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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