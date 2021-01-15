Денис Черышев: Цель «Валенсии» – побеждать в каждом следующем матче

Фланговый полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о ближайших задачах команды в чемпионате Испании.

– Наша цель – побеждать в каждом следующем матче. Лишь после этого мы взглянем на итоговую таблицу и увидим, чего добились. Надеюсь, что именно это станет ключом к успеху команды. Борьба за еврокубки? Мы ни от чего не отказываемся, – цитирует Черышева Marca.

В нынешнем сезоне на счету хавбека два ассиста в 11 матчах. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От зоны еврокубков «летучих мышей» отделяют восемь очков.