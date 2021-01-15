«Локомотив» находится в шаге от подписания контракта с защитником «Бордо» Пабло

Центральный защитник «Бордо» Пабло близок к переходу в «Локомотив».

Как утверждает RMC Sport, в ближайшее время 29-летний бразилец должен пройти медосмотр в стане железнодорожников. Если проблем не будет обнаружено, то игрок подпишет контракт с москвичами.

Сумма предполагаемого трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны другого клуба Российской Премьер-лиги – «Динамо».

Пабло выступает за «Бордо» с августа 2015 года. В общей сложности он принял участие в 113 матчах, забил семь голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.