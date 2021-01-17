Воспитанник «Зенита» Симонян подписал контракт с «Томью»

Пресс-служба «Томи» объявила о подписании соглашения с бывшим полузащитником армянского «Ноа» Артемом Симоняном.
Отмечается, что контракт 25-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2020/21.
Симонян является воспитанником академии «Зенита», однако он не провел ни одной игры в составе взрослой команды. Ранее он защищал цвета «Цюриха», «Алашкерта», «Арарата» и «Пюника».
В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ноа» десять матчей, отличившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.
«Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков после 26 туров.
🆕 Сегодня состав «Томи» пополнил 25-летний полузащитник Артем Симонян. Последним клубом Артема был армянский «Ноа», за который он выступал в первой половине этого сезона (10 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи). Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. pic.twitter.com/WnZggVp4MS— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 17, 2021