Воспитанник «Зенита» Симонян подписал контракт с «Томью»

Пресс-служба «Томи» объявила о подписании соглашения с бывшим полузащитником армянского «Ноа» Артемом Симоняном.

Отмечается, что контракт 25-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2020/21.

Симонян является воспитанником академии «Зенита», однако он не провел ни одной игры в составе взрослой команды. Ранее он защищал цвета «Цюриха», «Алашкерта», «Арарата» и «Пюника».

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ноа» десять матчей, отличившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

«Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 17 очков после 26 туров.