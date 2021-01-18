«Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус» претендуют на Бельерина

Топовые европейские клубы заинтересованы в услугах правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, летом 2021 года 25-летнего испанца хотят подписать «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». Отметим, что игрок – воспитанник академии каталонцев. Клубную систему «сине-гранатовых» он покинул в 2011 году. Пока что основным претендентом на футболиста является именно испанский коллектив.

За взрослую команду «Арсенала» Бельерин выступает с июля 2014 года. За это время он отыграл 223 матча, забил восемь голов и отдал 29 ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

В составе сборной Испании защитник провел четыре встречи.

Портал Transfermarkt оценивает Бельерина в 28 миллионов евро.