Апелляция «Атлетико» по делу Триппьера была отклонена

Апелляционный комитет Международной федерации футбола отклонил апелляцию «Атлетико» относительно дисквалификации правого защитника мадридской команды Кирана Триппьера.

Ранее 30-летний игрок получил бан на десять недель от Футбольной ассоциацией Англии за нарушение правил о ставках. Отмечалось, что футболист раскрыл своим друзьям эксклюзивную информацию о своем переходе в состав «матрасников» летом 2019 года.

Испанская команда попыталась обжаловать решение в ФИФА, однако получила отказ от организации.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 20 матчей за «Атлетико», отдав пять ассистов.